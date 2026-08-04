Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: il Trust Leonora dona un nuovo laser per la cura del glaucoma

DiRaimondo Bovone

Ago 4, 2026 , , , , , ,

Una nuova tecnologia a disposizione dell’Oculistica dell’IRCCS Azienda Ospedaliero -Universitaria di Alessandria, diretta da Emilio Rapetti. Grazie alla generosa donazione di Trust Leonora Onlus, la struttura ha ricevuto un laser a diodo di ultima generazione, del valore di 30.000 euro, destinato in particolare al trattamento del glaucoma.
Il glaucoma è una malattia cronica dell’occhio che può danneggiare lentamente e in modo irreversibile il nervo ottico, causando una progressiva riduzione della vista. Il principale fattore di rischio è l’aumento della pressione all’interno dell’occhio, che nella maggior parte dei casi viene inizialmente controllata attraverso terapie farmacologiche, come colliri specifici.

IL LASER – Il laser a diodo consente di ridurre la pressione oculare attraverso una procedura ambulatoriale, rapida e poco invasiva. Questo tipo di trattamento può contribuire a rallentare la progressione della malattia e, in molti pazienti, a rimandare o evitare un intervento chirurgico.
La nuova apparecchiatura consentirà all’Oculistica dell’IRCCS AOU AL, primo pubblico del Piemonte, di ampliare l’offerta terapeutica per i pazienti affetti da glaucoma, mettendo a disposizione una tecnologia moderna, sicura e poco invasiva.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica Primo Piano

Immigrazione, Tajani: “Dalla Spagna politica fallimentare, agire era nostro dovere”

Ago 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica Primo Piano

Immigrazione, Piantedosi: “In Italia -82% sbarchi, la Spagna strumentalizza i dati”

Ago 4, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

La Fondazione CRAL al fianco del Tribunale con un progetto triennale di interventi

Ago 4, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: il Trust Leonora dona un nuovo laser per la cura del glaucoma

Ago 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica Primo Piano

Immigrazione, Tajani: “Dalla Spagna politica fallimentare, agire era nostro dovere”

Ago 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica Primo Piano

Immigrazione, Piantedosi: “In Italia -82% sbarchi, la Spagna strumentalizza i dati”

Ago 4, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: 2 kg di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto, arrestato

Ago 4, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x