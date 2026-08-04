Ospedale di Alessandria: il Trust Leonora dona un nuovo laser per la cura del glaucoma

Una nuova tecnologia a disposizione dell’Oculistica dell’IRCCS Azienda Ospedaliero -Universitaria di Alessandria, diretta da Emilio Rapetti. Grazie alla generosa donazione di Trust Leonora Onlus, la struttura ha ricevuto un laser a diodo di ultima generazione, del valore di 30.000 euro, destinato in particolare al trattamento del glaucoma.

Il glaucoma è una malattia cronica dell’occhio che può danneggiare lentamente e in modo irreversibile il nervo ottico, causando una progressiva riduzione della vista. Il principale fattore di rischio è l’aumento della pressione all’interno dell’occhio, che nella maggior parte dei casi viene inizialmente controllata attraverso terapie farmacologiche, come colliri specifici.

IL LASER – Il laser a diodo consente di ridurre la pressione oculare attraverso una procedura ambulatoriale, rapida e poco invasiva. Questo tipo di trattamento può contribuire a rallentare la progressione della malattia e, in molti pazienti, a rimandare o evitare un intervento chirurgico.

La nuova apparecchiatura consentirà all’Oculistica dell’IRCCS AOU AL, primo pubblico del Piemonte, di ampliare l’offerta terapeutica per i pazienti affetti da glaucoma, mettendo a disposizione una tecnologia moderna, sicura e poco invasiva.