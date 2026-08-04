Attualità Cronaca Video

Catania: 2 kg di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto, arrestato

Di

Ago 4, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un uomo di 68 anni trovato in possesso di circa 2,1 kg di cocaina, nascosti in un vano segreto ricavato nel cruscotto della sua auto durante un controllo al casello autostradale di Catania-San Gregorio. La droga, sequestrata insieme al veicolo, avrebbe fruttato circa 400.000 euro sul mercato dello spaccio. L’arresto e il sequestro sono stati convalidati dal Tribunale di Catania. L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.
mgg/mrv (fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Roma: frode sui fondi PNRR, sequestrati 800.000 euro

Ago 4, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Biella: 3 poliziotti feriti da un detenuto violento

Ago 4, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 4 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 3, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Immigrazione, Tajani “Da Spagna politica fallimentare, agire era nostro dovere”

Ago 4, 2026
TOP NEWS

Immigrazione, Piantedosi “In Italia -82% sbarchi, Spagna strumentalizza dati”

Ago 4, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: 2 kg di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto, arrestato

Ago 4, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: frode sui fondi PNRR, sequestrati 800.000 euro

Ago 4, 2026