‘Dona la Spesa per gli amici animali’, domani 11 luglio nei punti Nova Coop della provincia

Sabato 11 luglio, in 55 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia, si svolge la raccolta alimentare “Dona la Spesa per gli amici animali”, un appuntamento solidale dedicato al sostegno delle associazioni che ogni giorno si prendono cura di cani e gatti abbandonati. Per tutta la giornata, soci e clienti potranno acquistare alimenti per cani e gatti – come crocchette, scatolette, biscotti e altri prodotti per la nutrizione animale – e consegnarli ai volontari presenti all’ingresso dei negozi. Le donazioni saranno destinate direttamente ai canili, gattili e alle associazioni che si occupano dell’accoglienza, della cura e del recupero degli animali senza famiglia.

In provincia di Alessandria la raccolta sarà organizzata nei punti vendita Coop di Alessandria, Casale Monferrato (ipermercato e supermercato), Tortona e Valenza. I prodotti raccolti saranno destinati all’A.T.A. – Associazione Tutela Animali (Superstore Coop di Alessandria), a Baudilandia e Rifugio Cascine Rosse (ipermercato e supermercato Coop di Casale Monferrato), all’Associazione M.E.T.A. (supermercato Coop di Tortona) e a Cuore di Zampa (supermercato Coop di Valenza).