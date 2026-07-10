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‘Dona la Spesa per gli amici animali’, domani 11 luglio nei punti Nova Coop della provincia

DiRaimondo Bovone

Lug 10, 2026 , , , , , , ,

Sabato 11 luglio, in 55 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia, si svolge la raccolta alimentare “Dona la Spesa per gli amici animali”, un appuntamento solidale dedicato al sostegno delle associazioni che ogni giorno si prendono cura di cani e gatti abbandonati. Per tutta la giornata, soci e clienti potranno acquistare alimenti per cani e gatti – come crocchette, scatolette, biscotti e altri prodotti per la nutrizione animale – e consegnarli ai volontari presenti all’ingresso dei negozi. Le donazioni saranno destinate direttamente ai canili, gattili e alle associazioni che si occupano dell’accoglienza, della cura e del recupero degli animali senza famiglia.

In provincia di Alessandria la raccolta sarà organizzata nei punti vendita Coop di Alessandria, Casale Monferrato (ipermercato e supermercato), Tortona e Valenza. I prodotti raccolti saranno destinati all’A.T.A. – Associazione Tutela Animali (Superstore Coop di Alessandria), a Baudilandia Rifugio Cascine Rosse (ipermercato e supermercato Coop di Casale Monferrato), all’Associazione M.E.T.A. (supermercato Coop di Tortona) e a Cuore di Zampa (supermercato Coop di Valenza).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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