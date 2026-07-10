Gavi, chiostro del Convento dei Frati: sabato 11 luglio concerto cameristico del Trio Bedřich

Sabato 11 luglio alle ore 21 a Gavi, nella suggestiva cornice del Chiostro del Convento dei Frati, si terrà il 5° appuntamento delle ‘Settimane musicali internazionali’. In uno dei luoghi più affascinanti e raccolti del territorio, con la sua architettura essenziale, il silenzio meditativo degli spazi e l’atmosfera senza tempo delle sere d’estate, il chiostro rappresenta un contesto ideale per un ascolto intimo e profondo, capace di valorizzare ogni sfumatura della musica da camera.

Il concerto, intitolato ‘Riscoperta’, propone un percorso che invita il pubblico a guardare il repertorio con occhi nuovi, intrecciando passato e presente in un dialogo continuo tra memoria, creatività e

rinnovamento. Interprete della serata sarà il Trio Bedřich, giovane formazione cameristica nata al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e già premiata in importanti concorsi nazionali e internazionali.

IL TRIO – I componenti sono Margherita Ceruti (violino), Michele Mazzola (violoncello) e Filippo Piredda (pianoforte), musicisti accomunati da un percorso artistico di alto livello e da una crescente attività concertistica che li sta portando all’attenzione del panorama cameristico europeo.

IL PROGRAMMA – Si apre con il Trio op. 17 di Clara Schumann, poi trova spazio ‘Declustering’, la nuova creazione di Martina Cavazza Preta, compositrice romana classe 1994 di grandi prospettive. A chiudere il concerto saranno le Short Trio Stories di Giovanni Sollima, compositore e violoncellista tra i

più originali e apprezzati della scena contemporanea.

Martina Cavazza Preta