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Gavi, chiostro del Convento dei Frati: sabato 11 luglio concerto cameristico del Trio Bedřich

DiRaimondo Bovone

Lug 10, 2026 , , , , , , ,
Il Trio Bedřich

Sabato 11 luglio alle ore 21 a Gavi, nella suggestiva cornice del Chiostro del Convento dei Frati, si terrà il 5° appuntamento delle ‘Settimane musicali internazionali’. In uno dei luoghi più affascinanti e raccolti del territorio, con la sua architettura essenziale, il silenzio meditativo degli spazi e l’atmosfera senza tempo delle sere d’estate, il chiostro rappresenta un contesto ideale per un ascolto intimo e profondo, capace di valorizzare ogni sfumatura della musica da camera.
Il concerto, intitolato ‘Riscoperta’, propone un percorso che invita il pubblico a guardare il repertorio con occhi nuovi, intrecciando passato e presente in un dialogo continuo tra memoria, creatività e
rinnovamento. Interprete della serata sarà il Trio Bedřich, giovane formazione cameristica nata al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e già premiata in importanti concorsi nazionali e internazionali.

IL TRIO – I componenti sono Margherita Ceruti (violino), Michele Mazzola (violoncello) e Filippo Piredda (pianoforte), musicisti accomunati da un percorso artistico di alto livello e da una crescente attività concertistica che li sta portando all’attenzione del panorama cameristico europeo.
IL PROGRAMMA – Si apre con il Trio op. 17 di Clara Schumann, poi trova spazio ‘Declustering’, la nuova creazione di Martina Cavazza Preta, compositrice romana classe 1994 di grandi prospettive. A chiudere il concerto saranno le Short Trio Stories di Giovanni Sollima, compositore e violoncellista tra i
più originali e apprezzati della scena contemporanea.

Martina Cavazza Preta

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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