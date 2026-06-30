Gli agriturismi di Alessandria e Asti fanno rete sotto il cappello Agriturist

Si è svolta all’Agriturismo Tenuta La Marchesa, villa storica e cantina situata in quella parte di Novi Ligure affacciata alle colline del Gavi Docg, l’assemblea annuale che ha sancito l’unione tra le strutture ricettive delle provincie di Alessandria e Asti. Fanno parte della “casa” di Agriturist Alessandria e Asti anche alcune strutture situate in provincia di Vercelli. L’obiettivo è quello di crescere, sviluppare una rete di collaborazione e sostenere iniziative comuni. All’assemblea erano presenti il presidente regionale Agriturist Lorenzo Morandi, la referente degli agriturismi astigiani Maria Pia Lottini, il direttore di Confagricoltura Alessandria Cristina Bagnasco e il direttore di Asti Agricoltura Mariagrazia Baravalle.

LE PAROLE – Così il presidente Vittorio Giulini: “Il turista, sia italiano che straniero, è sempre più alla ricerca di esperienze e di autenticità, oltre che di storia e di bellezza. Gli agriturismi sono tutto questo: possono offrire degustazioni legate ai prodotti locali, a partire dal vino, offrendo contesti naturalistici eccezionali, storie antiche da condividere ed un rapporto umano unico. Le aziende di Agriturist che svolgono servizio di ristorazione e ospitano eventi, possono diventare una vetrina non solo per i propri prodotti, ma anche per quelli delle aziende agricole di Confagricoltura”.

Tra le azioni future da intraprendere l’offerta di spunti di viaggio o di occasioni di visita. Come, per esempio, le ultime iniziative “Dimore storiche” e “Giardini svelati”, durante le quali le strutture aderenti hanno aperto le porte per consentire ai visitatori di vivere un’esperienza unica.