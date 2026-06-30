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Gli agriturismi di Alessandria e Asti fanno rete sotto il cappello Agriturist

DiRaimondo Bovone

Giu 30, 2026 , , , , ,
L'Agriturismo La Marchesa a Novi Ligure

Si è svolta all’Agriturismo Tenuta La Marchesa, villa storica e cantina situata in quella parte di Novi Ligure affacciata alle colline del Gavi Docg, l’assemblea annuale che ha sancito l’unione tra le strutture ricettive delle provincie di Alessandria e Asti. Fanno parte della “casa” di Agriturist Alessandria e Asti anche alcune strutture situate in provincia di Vercelli. L’obiettivo è quello di crescere, sviluppare una rete di collaborazione e sostenere iniziative comuni. All’assemblea erano presenti il presidente regionale Agriturist Lorenzo Morandi, la referente degli agriturismi astigiani Maria Pia Lottini, il direttore di Confagricoltura Alessandria Cristina Bagnasco e il direttore di Asti Agricoltura Mariagrazia Baravalle.

LE PAROLE – Così il presidente Vittorio Giulini: “Il turista, sia italiano che straniero, è sempre più alla ricerca di esperienze e di autenticità, oltre che di storia e di bellezza. Gli agriturismi sono tutto questo: possono offrire degustazioni legate ai prodotti locali, a partire dal vino, offrendo contesti naturalistici eccezionali, storie antiche da condividere ed un rapporto umano unico. Le aziende di Agriturist che svolgono servizio di ristorazione e ospitano eventi, possono diventare una vetrina non solo per i propri prodotti, ma anche per quelli delle aziende agricole di Confagricoltura”.

Tra le azioni future da intraprendere l’offerta di spunti di viaggio o di occasioni di visita. Come, per esempio, le ultime iniziative “Dimore storiche” e “Giardini svelati”, durante le quali le strutture aderenti hanno aperto le porte per consentire ai visitatori di vivere un’esperienza unica.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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