La Fondazione CRAL finanzia i ‘pannelli tattili multimediali’ per 7 Comuni della provincia

Sette comuni dell’alessandrino saranno dotati di “pannelli tattili multi-mediali per l’accessibilità turistica” grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che, nell’ambito del bando “Terre Belle”, ha finanziato il progetto promosso congiuntamente da RP-Liguria Odv (associazione per la Retinite Pigmentosa e altre Malattie della Retina) – e da Progetto in Vista Aps.

Hanno aderito all’iniziativa i comuni di Grondona, Oviglio, Paderna, Tortona, Valenza, Vignole Borbera e Voltaggio a cui, in un secondo momento, si affiancheranno altri 5 comuni, ossia Frugarolo, Masio, Novi Ligure, Solero e Terruggia .Nel corso di una breve cerimonia che si è svolta mercoledì 24 giugno presso la sede della Fondazione, i pannelli sono stati consegnati ai sindaci dei rispettivi Comuni che, nei prossimi giorni, provvederanno a farli installare in località ben visibili e raggiungibili dal pubblico.

I sindaci nella sala Broletto

I PANNELLI – Con un formato di cm. 70 X 70, presentano 4 livelli di accessibilità e inclusività, in quanto i caratteri del testo risultano ingranditi e contrastati per favorire anziani e ipovedenti. Le informazioni sono scritte anche in alfabeto Braille, a disposizione dei ciechi, e le immagini relative ai siti da valorizzare sono tattili e facilmente accessibili; infatti attraverso uno specifico QR Code tattile è possibile attivare una video-audioguida sullo smartphone.

LE PAROLE – Il presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, ha sottolineato: “La provincia di Alessandria, sempre più meta di turismo ‘dolce’ per visitatori italiani e stranieri, favorisce così i non vedenti, gli ipovedenti e gli anziani, persone che hanno pieno diritto di fruire di informazioni e percorsi che rendano accessibile la realtà che li circonda. Per questo abbiamo deciso di sostenere con entusiasmo l’iniziativa di Progetto in Vista, grazie alla quale il valore dell’inclusione si fa concreto, e viene applicato ad un contesto, come quello della fruibilità turistica, che è anche un’importante leva per l’economia alessandrina”.

Ecco i link per poter accedere ai contenuti delle video-audioguide:

1 GRONDONA – CHIESA MEDIEVALE DELL’ASSUNTA: http://www.youtube.com/watch?v=MsTXUfg3tT02 –

2 OVIGLIO – UNA PASSEGGIATA NEL PAESE: http://www.youtube.com/watch?v=DY4mfz8rTU43 –

3 PADERNA – CHIESA DI SAN GIORGIO: http://www.youtube.com/watch?v=xuyl5qTQb3Q4 –

4 TORTONA – PALAZZO GUIDOBONO: http://www.youtube.com/watch?v=2DhjpvfQQIQ5 –

5 VALENZA – CENTRO ESPOSITIVO DELL’ARTE ORAFA: http://www.youtube.com/watch?v=FuhNXvcwBSo6

6 VIGNOLE BORBERA – PISTA CICLOPEDONALE DELLA BASSA VALLE: http://www.youtube.com/watch?v=OzCYL–xX_c7 –

7 VOLTAGGIO – LA PINACOTECA DEI CAPPUCCINI: http://www.youtube.com/watch?v=rFtCl2qj-hc