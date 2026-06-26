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Catania: la Polizia sequestra numerose armi nascoste in un garage-arsenale

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Giu 26, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Un vero e proprio arsenale di armi, sia comuni che da guerra, è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia di Stato a Catania. Il rinvenimento è avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un box in un complesso residenziale di via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio. Gli agenti della Squadra Mobile sono stati indirizzati dal cane poliziotto verso uno specifico box. La successiva perquisizione ha fatto emergere, oltre a circa 200 grammi di marijuana, un ingente quantitativo di armi e munizioni. Sotto sequestro degli operatori sono finiti un kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole ù tra cui una penna-pistola ù e svariati proiettili. Nel locale erano presenti anche tre scooter rubati e due motori di motociclo di sospetta provenienza.

pc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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