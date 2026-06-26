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Fondazione CRAL: 220.000 euro all’Ospedale Santo Spirito di Casale per l’Oculistica

DiRaimondo Bovone

Giu 26, 2026 , , , , , ,
La firma della convenzione fra Arrobbio e Marchitelli

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha erogato un importante contributo da 220.000 euro a sostegno del Centro Retina Medica SC Oculistica ASL AL Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, per l’acquisto di una piattaforma diagnostica multimodale di ultima generazione, indispensabile per rafforzare le attività di prevenzione, screening, diagnosi precoce e monitoraggio delle patologie retiniche, con importanti benefici per la salute dei cittadini e per la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio provinciale.

Da sin. Scatassi, Arrobbio, Marchitelli, Fioretto e Colonna

Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta di lunedì 22 giugno, nell’ambito del Grande Progetto Proprio F.A.R.E. (Fondazione Alessandria Riconosce l’Eccellenza).
LE PAROLE – Così il presidente Paolo Arrobbio: “La Fondazione sostiene con particolare interesse questa iniziativa, nella consapevolezza che investire nell’innovazione tecnologica significhi offrire ai professionisti strumenti sempre più efficaci, garantendo ai pazienti percorsi diagnostici ed assistenziali di elevata qualità. Questo progetto rappresenta un investimento concreto a favore dell’innovazione sanitaria e della tutela della salute, destinato a produrre benefici duraturi per il Centro Retina Medica ASL AL dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e per l’intera comunità provinciale. Non possiamo che ringraziare il primario della Struttura di Oculistica del Santo Spirito di Casale, dr. Andrea Colonna, il primario emerito prof. Mauro Fioretto, la dr.ssa Ilaria Scatassi e tutto lo staff medico e paramedico”.

A ricordo dell’evento, sulla strumentazione sarà apposta la dicitura: “Dono della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria”. L’annuncio dell’assegnazione del contributo, con contestuale firma della convenzione da parte di Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione CRAL, e di Francesco Marchitelli, direttore generale ASL AL, è avvenuto mercoledì scorso durante la cerimonia tenutasi a Palatium Vetus.

L’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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