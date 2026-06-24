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Ospedale di Alessandria: premiata la Neurologia per la cura dell’ictus acuto

DiRaimondo Bovone

Giu 24, 2026 , , , , ,
Lo staff di Neurologia dell'Ospedale di Alessandria

Nuovo importante riconoscimento per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria nell’ambito della cura dell’ictus acuto. La Struttura Complessa di Neurologia, diretta da Delfina Ferrandi, ha ottenuto il Diamond Status agli ESO Angels Awards, il massimo livello di certificazione previsto dal programma internazionale promosso da Angels Initiative insieme alla European Stroke Organization (ESO) per migliorare la qualità delle cure ai pazienti colpiti da ictus.
Il riconoscimento segna un’ulteriore evoluzione rispetto al Gold Status e al Platinum Status ricevuti nel 2025, confermando così un percorso di crescita continua nella qualità e nella tempestività della presa in carico dei pazienti con ictus ischemico acuto.

IL PREMIO – Gli ESO Angels Awards vengono assegnati sulla base di rigorosi indicatori internazionali relativi ai tempi di trattamento, all’appropriatezza terapeutica, all’accesso alle procedure di riperfusione come trombolisi e trombectomia e all’efficienza complessiva del percorso assistenziale. Per raggiungere il livello Diamond è necessario rispettare standard particolarmente elevati nella gestione clinica e organizzativa del paziente con ictus, con tempi estremamente rapidi tra l’arrivo in ospedale, la diagnosi e l’avvio delle terapie salvavita.

Il risultato ottenuto dall’AOU AL è frutto del lavoro sinergico e multidisciplinare tra la Neurologia e Stroke Unit, il Pronto Soccorso, la Radiologia e la struttura di Anestesia e Rianimazione Generale, che, con la partecipazione del 118, collaborano quotidianamente per garantire un percorso diagnostico-terapeutico tempestivo ed efficace.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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