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Droga, Meloni: “Continuiamo a lavorare per una società libera da dipendenze”

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Giu 24, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Cambiano i consumi, le dipendenze, emergono nuove fragilità e problemi sconosciuti in passato, non solo tra i più giovani. È una realtà molto complessa che richiede un approccio a 360° e il coraggio di risposte lungimiranti, risposte che abbiamo tentato di dare in questi anni partendo dalle priorità”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla presentazione della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze.sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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