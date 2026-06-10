Ospedale Infantile di Alessandria: 7.7 milioni di euro per il nuovo blocco operatorio

È stato firmato settimana scorsa a Torino, dall’Ospedale–Universitario di Alessandria e da Fincantieri Infrastrutture Sociali SpA (FINSO), l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo blocco operatorio dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”, uno degli interventi principali del più ampio piano di riqualificazione del presidio pediatrico alessandrino, che nel suo complesso si attesta sui 29 milioni di euro di investimenti. Alla firma erano presenti l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, il Direttore Generale dell’AOU AL Valter Alpe, l’Amministratore Delegato FINSO SpA Salvatore Esposito, società aggiudicataria dell’intervento, e il Direttore del Dipartimento Pediatrico – Ostetrico Alessio Pini Prato.

La firma dell’inizio lavori del nuovo blocco operatorio

Il valore complessivo dell’intervento è pari a oltre 7,7 milioni di euro, di cui 4 milioni di fondi della Regione Piemonte e 3,7 milioni dal lascito testamentario della signora Elsa Baralis. Proprio dal consistente lascito è nato il progetto di realizzare il nuovo blocco operatorio, i cui lavori dureranno 1 anno. L’intervento interesserà il padiglione “Umberto Bosio” per una superficie di oltre 1.000 mq e prevede la realizzazione di 4 ampie sale operatorie di ultima generazione, di cui una dedicata alle procedure endoscopiche e alle urgenze. Saranno inoltre realizzati spazi per la preparazione e il risveglio, una sala d’attesa, nuovi percorsi funzionali e aree di supporto alle attività assistenziali e chirurgiche.

LE PAROLE – Questo il commento del presidente della Regione, Alberto Cirio, e dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi: «L’investimento sul nuovo blocco operatorio del “Cesare Arrigo” conferma la volontà della Regione Piemonte di rafforzare la sanità pediatrica e di continuare a valorizzare le eccellenze del territorio. Dotare l’Ospedale Infantile di spazi chirurgici moderni, tecnologicamente avanzati e sempre più funzionali significa garantire ai piccoli pazienti percorsi di cura di altissima qualità e condizioni di lavoro adeguate ai professionisti sanitari. Il “Cesare Arrigo” oggi è un punto di riferimento per il territorio alessandrino e per l’intera rete pediatrica regionale».

Così il DG dell’AOU AL, Valter Alpe: «L’avvio dei lavori del nuovo blocco operatorio rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro Ospedale Infantile e si inserisce in un progetto molto più ampio che punta a riqualificare profondamente il presidio, migliorando sicurezza, tecnologia, organizzazione degli spazi e qualità dell’assistenza. Il nuovo blocco operatorio consentirà ai nostri professionisti di lavorare in ambienti più moderni e funzionali, offrendo ai piccoli pazienti percorsi chirurgici sempre più sicuri ed efficaci».