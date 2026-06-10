La palestra dell’Unità Spinale del ‘Borsalino’ rinnovata grazie al Lions Club Alessandria Marengo

Importante potenziamento tecnologico per la palestra dell’Unità Spinale del Presidio Riabilitativo “Teresio Borsalino” dell’Ospedale di Alessandria, grazie alla donazione del Lions Club Alessandria Marengo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La Struttura di Neuro-riabilitazione, diretta dal dott. Luca Perrero, potrà contare su 4 nuove strumentazioni dedicate ai percorsi riabilitativi dei pazienti con gravi disabilità neurologiche e motorie.

La presentazione della nuova strumentazione è stata anche l’occasione per svelare la targa, affissa all’ingresso della palestra, che omaggia la memoria di Luciano Mariano, già Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La donazione comprende un cicloergometro per arti superiori, un cicloergometro per i quattro arti, uno standing e un sistema X Sensor, innovativo rilevatore digitale delle pressioni cutanee. Le nuove apparecchiature consentiranno di ampliare ulteriormente le possibilità terapeutiche della palestra riabilitativa dell’Unità Spinale, migliorando i percorsi di recupero funzionale e personalizzando gli interventi in base alle esigenze cliniche dei pazienti.

LE APPARECCHIATURE – Il cicloergometro per arti superiori permette di svolgere esercizi mirati per il recupero della forza, della resistenza e della mobilità degli arti superiori, mentre il cicloergometro per i quattro arti consente un’attività coordinata e simultanea di braccia e gambe, favorendo il lavoro cardiovascolare e neuromotorio anche nei pazienti con limitazioni importanti.

Lo standing è invece uno strumento che consente al paziente di mantenere gradualmente la posizione eretta in sicurezza, con benefici sul tono muscolare, sulla circolazione, sulla postura e sulla prevenzione delle complicanze legate alla prolungata immobilità.

Particolarmente innovativo è il sistema X Sensor, tecnologia digitale utilizzata per il monitoraggio delle pressioni cutanee, utile per prevenire lesioni da pressione e ottimizzare il posizionamento dei pazienti durante il percorso riabilitativo grazie a una valutazione precisa e in tempo reale dei punti di carico.

LE PAROLE – Così il presidente Gianni Tagliafico: «I soci del Lions Club Alessandria Marengo hanno voluto festeggiare i 30 anni di attività con questa donazione, quale testimonianza del costante impegno a favore della comunità alessandrina, in particolare delle persone malate o in difficoltà. Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per aver sostenuto il nostro progetto che riconosce nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria una delle eccellenze della nostra città».