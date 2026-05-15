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Ospedale di Alessandria: DAIRI e Ostetriche insieme per ricerca, formazione e innovazione

DiRaimondo Bovone

Mag 15, 2026 , , , , , , , , , ,

L’Ospedale-Universitario di Alessandria, attraverso il DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione), ha siglato un accordo di collaborazione scientifica con l’Ordine delle Ostetriche Interprovinciale di Torino, Asti, Cuneo, Alessandria e Aosta.
L’accordo prevede la promozione congiunta di attività di ricerca, iniziative formative, partecipazione a bandi e progetti nazionali ed europei, oltre allo sviluppo di percorsi di divulgazione scientifica e valorizzazione delle competenze professionali in ambito ostetrico.

La collaborazione punta a rafforzare l’integrazione tra pratica clinica, ricerca e formazione, promuovendo una sanità sempre più orientata all’appropriatezza, alla sicurezza delle cure e alla centralità della persona. In questo contesto, la ricerca assume un ruolo fondamentale anche nell’identificazione precoce dei determinanti di salute che possono influenzare i percorsi materno-infantili e l’accesso ai servizi, contribuendo allo sviluppo di interventi personalizzati e alla riduzione delle disuguaglianze sanitarie.

Alla firma erano presenti Antonio Maconi, Commissario straordinario per la procedura di riconoscimento IRCCS dell’AOU AL e Direttore del DAIRI Regionale, Lorella Gambarini, Direttrice del DiPSa dell’AOU AL, Tatiana Bolgeo, Dirigente del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS) DAIRI, Michaela Centofanti, Presidente dell’Ordine delle Ostetriche Interprovinciale di Torino, Asti, Cuneo, Alessandria e Aosta e il Segretario, Anna Martano.

Da sinistra Centofanti, Bolgeo, Gambarini e Maconi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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