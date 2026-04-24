Ambiente: il 58% della CO2 mondiale è prodotto da 26 metropoli. Torino la peggiore in Italia

La transizione climatica passa dalle città. Le prime 26 metropoli al mondo concentrano il 58% delle emissioni globali di CO2. Il dato emerge dall’elaborazione 2026 di Resolglass, brand che punta a intercettare la domanda di soluzioni architettoniche ad alte prestazioni energetiche, su base della ricerca internazionale “Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwide” della Sun Yat-sen University.

LE CITTA’ PIU’ INQUINANTI – Il primato globale spetta a 4 città cinesi, nell’ordine Handan (200 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti annue), Shanghai (188 Mt), Suzhou (152 Mt) e Dalian (142 Mt). In ambito europeo il livello più elevato si in Russia e Turchia: Mosca (138 Mt), Istanbul (88 Mt), San Pietroburgo (54 Mt). In Italia la città con il maggiore impatto emissivo è Torino, al 7° posto con 19 milioni di tonnellate, seguita da Bologna (6,9 Mt) e Piacenza (1,2 Mt).

L’elaborazione Resolglass ha poi integrato indicatori ambientali, come le medie annuali di PM10, PM2,5 e NO2, evidenziando una forte concentrazione nei grandi agglomerati urbani del Nord. In una scala sintetica da 1 a 10, eleborata da Resolglass, Torino precede Milano e Palermo, poi Napoli e molte città lombarde (Lodi, Monza, Cremona, Bergamo, Brescia). Non rientrano nella top-15 della graduatoria Roma e Firenze.

Torino