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Acqui Terme: giovedì 30 aprile alle 18 si parla di antico Egitto con lo studioso Zahi Awass

DiRaimondo Bovone

Apr 27, 2026 , , , , , ,

Quando si pensa alle piramidi d’Egitto e agli studiosi che divulgano la conoscenza sul mistero affascinante della sepoltura degli antichi egizi, viene subito in mente lui: Zahi Hawass. Sguardo profondo e bonario, con il suo cappello in testa, che ci raggiunge grazie alla TV, esplorando le necropoli di Giza. Ebbene l’ex Ministro egiziano, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie, noto anche per i suoi numerosi documentari e grande amico di Roberto Giacobbo, divulgatore TV che ad Acqui è di casa, sarà in città giovedì 30 aprile alle 18, nella sala Ex Kaimano (via Maggiorino Ferraris) per presentare la sua autobiografia. Interverranno il sindaco di Acqui ed il presidente della Provincia di Alessandria.

Lo studioso egiziano Zahi Awass

Questa splendida opportunità è stata fortemente desiderata e promossa da Samir Attalla Beriss e dal figlio, Peter Beriss che, amici dello scrittore, hanno organizzato anche la cena in suo onore presso il Ristorante Vecchia Fornace di Montechiaro d’Acqui (piazza Europa), dove alle ore 20 si potrà ancora conversare con Zahi Hawass (per prenotare: 0144-92396).
LE PAROLE – Così padre e figlio Beriss: “In un angolo di mare tra le colline del Monferrato, accogliamo l’archeologo e l’amico che ritorna ad onorare la nostra provincia dopo avere già ricevuto il Premio Acqui Storia“.

Lo studioso Zahi Awass con padre e figlio Beriss

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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