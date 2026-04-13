Decoro urbano nel Comune di Alessandria: la manutenzione delle aree private

L’Amministrazione comunale di Alessandria ricorda che, in base all’art. 25 bis del Regolamento sul decoro urbano, i proprietari, gli amministratori e chiunque disponga di immobili confinanti con strade o spazi pubblici, sono tenuti alla cura delle aree di propria competenza.

In particolare, è necessario: rimuovere le erbe spontanee lungo il perimetro degli edifici, delle pertinenze e dei muri di cinta – mantenere siepi e vegetazione evitando che invadano o restringano la sede stradale – potare i rami che si protendono oltre i limiti della proprietà, al fine di garantire la piena fruibilità e sicurezza dei marciapiedi.

Tali interventi sono fondamentali per assicurare il decoro della città, la sicurezza della circolazione e la corretta fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza.

Il Comune resta responsabile della pulizia delle aree che si estendono oltre il limite delle proprietà private.