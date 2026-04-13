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Decoro urbano nel Comune di Alessandria: la manutenzione delle aree private

DiRaimondo Bovone

Apr 13, 2026 , , , , , , ,

L’Amministrazione comunale di Alessandria ricorda che, in base all’art. 25 bis del Regolamento sul decoro urbano, i proprietari, gli amministratori e chiunque disponga di immobili confinanti con strade o spazi pubblici, sono tenuti alla cura delle aree di propria competenza.
In particolare, è necessario: rimuovere le erbe spontanee lungo il perimetro degli edifici, delle pertinenze e dei muri di cinta – mantenere siepi e vegetazione evitando che invadano o restringano la sede stradale – potare i rami che si protendono oltre i limiti della proprietà, al fine di garantire la piena fruibilità e sicurezza dei marciapiedi.

Tali interventi sono fondamentali per assicurare il decoro della città, la sicurezza della circolazione e la corretta fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza.
Il Comune resta responsabile della pulizia delle aree che si estendono oltre il limite delle proprietà private.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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