TOP NEWS

Atterrata in Cina la capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22

Di

Mag 29, 2026

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso il sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna.

I tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute, ha dichiarato la China Manned Space Agency, osservando che la missione spaziale Shenzhou-21 è stata un completo successo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Kuss vince la 19a tappa, Ciccone terzo, Vingegaard sempre in rosa

Mag 29, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA TOP NEWS

Iran, Mojtaba Khamenei: “Si apre una nuova fase nel Golfo”

Apr 30, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Incendio Sicily by Car, Dragotto “Non ci pieghiamo a ricatti e pizzo”

Mag 29, 2026
IN EVIDENZA

Incendio Sicily by Car, sindaco Carini “Sit-in presa di posizione netta”

Mag 29, 2026
IN EVIDENZA

Confindustria Romania e FPIAR, da Bucarest un appello all’Europa del futuro

Mag 29, 2026
TOP NEWS

Atterrata in Cina la capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22

Mag 29, 2026