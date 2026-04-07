Ospedale di Alessandria: domani alle 17 una conferenza sulla sanità dell’emergenza

Proseguono “I Mercoledì della Salute”, conferenze di medicina sociale aperte alla cittadinanza promosso dall’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale in collaborazione con il DAIRI e l’istituto Comprensivo di Spinetta Marengo, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Piemonte e Valle d’Aosta. L’incontro di domani, mercoledì 8 aprile, dalle 17 alle 19 nel Salone di rappresentanza dell’Ospedale Universitario di Alessandria, sarà dedicato al tema “Quando chiami il 118: le difficoltà della sanità dell’emergenza”.

I RELATORI – Ad aprire saranno Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL, Marco Polverelli, medico e presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale, e Riccardo Lera, pediatra. Il programma entrerà poi nel merito di alcuni snodi centrali del sistema dell’emergenza, a partire dal ruolo delle AFT e delle Case della Salute nella risposta ai bisogni della medicina del territorio, tema affidato a Federico Torregiani, segretario provinciale generale FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.

Seguiranno gli interventi di Cinzia Marciano, dirigente medico responsabile del Pronto Soccorso Infantile, che porterà l’attenzione sull’emergenza-urgenza in ambito pediatrico, e di Andrea Mina, direttore della SC Emergenza Sanitaria Territoriale 118 Alessandria, che illustrerà il percorso del sistema 118 dalla chiamata alla risposta operativa.

Roberto Stura, direttore del Dipartimento Servizi Territoriali ASL AL, proporrà una riflessione su come è cambiata nel tempo la guardia medica e su quali siano oggi le corrette modalità di utilizzo del servizio, mentre Roberta Ferraro, infermiera di Triage del Pronto Soccorso dell’AOU AL, si soffermerà sul significato e sulla funzione del triage, spesso percepito dai cittadini come una semplice attesa, ma in realtà fondamentale per garantire appropriatezza e priorità clinica.