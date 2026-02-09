Alessandria: al quartiere Cristo nuove opportunità con il Servizio al Lavoro di Idea Agenzia

È pienamente operativo nel quartiere Cristo di Alessandria il SAL – Servizio al Lavoro di Idea Agenzia per il Lavoro, con sede in via Carlo Alberto 53. Un nuovo punto di riferimento per il territorio, nato per rispondere in modo concreto alle esigenze reali del mondo del lavoro, in particolare a quelle delle aziende che oggi faticano a trovare personale qualificato e pronto all’inserimento.

Un’opportunità concreta per sostenere il lavoro, rafforzare le imprese e valorizzare il territorio.

Grazie al programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, il SAL affianca le imprese nella ricerca, selezione e formazione delle risorse umane, offrendo soluzioni flessibili e personalizzate. L’obiettivo è duplice: aiutare le aziende a crescere e restare competitive e, allo stesso tempo, accompagnare le persone in percorsi efficaci di inserimento o reinserimento lavorativo.

L’iniziativa è sostenuta anche dall’Associazione Commercianti del Quartiere Cristo. Il presidente Enzo Cirimele spiega: «L’apertura del SAL di Idea Agenzia per il Lavoro nel nostro quartiere è un segnale concreto di attenzione verso le attività commerciali e produttive del Cristo e dell’intera città. Le imprese hanno bisogno di strumenti semplici ed efficaci per trovare personale, e questo servizio va proprio in tale direzione».

Uno degli strumenti più apprezzati è l’attivazione di tirocini formativi della durata di 6 mesi, che possono essere anche rimborsabili dalla Regione. I tirocini rappresentano un’opportunità concreta per le imprese: permettono di conoscere sul campo nuovi potenziali collaboratori, formarli secondo le proprie esigenze organizzative e valutarne l’inserimento, riducendo tempi e costi della selezione.

A supporto delle aziende del quartiere e dell’intera città opera un’équipe esperta, che accompagna ogni fase del percorso: dall’analisi dei fabbisogni aziendali alla definizione dei profili, fino alla formazione e all’inserimento delle risorse.

INFO – SAL di Idea Agenzia per il Lavoro:

�� Via Carlo Alberto 53 – Alessandria

�� Tel. sede: 348 3359840

�� Mail: [email protected]