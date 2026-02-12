IN EVIDENZA

Tg News – 12/2/2026

Feb 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Draghi sferza i 27 dell’Ue “L’economia peggiora, non c’è più tempo”
– Bruxelles, blitz polizia nei locali della Commissione Europea
– Colpo a Trump dalla Camera Usa: stop ai dazi per il Canada
– Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, 6 indagati a Napoli
– Jessica Moretti: “Mai fatte prove di evacuazione, nessuno lo ha chiesto”
– Trasporto aereo, i sindacati confermano gli scioperi
– Brignone oro nel Super G a 315 giorni dall’infortunio
– Ue, Meloni: “Sulla competitività superare i freni della burocrazia”
– Previsioni 3B Meteo 13 Febbraio
Niscemi, Aurigemma “Spetta a noi istituzioni attivarci per reperire le risorse”

Feb 12, 2026
Niscemi, Galvagno “Mio grido d’aiuto accolto, stilata una serie di iniziative”

Feb 12, 2026
Volley, le ragazze di Conegliano in visita a Casa Italia a Cortina

Feb 12, 2026

Vivaldi “Ottime relazioni tra Cile e Italia, profonde radici nella storia”

Feb 12, 2026