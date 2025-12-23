Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Asti, Palio dell’Amicizia: Borgo San Lazzaro lo dedica al 118 di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Dic 23, 2025 , , , , , , ,

È stato dedicato all’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Alessandria di Azienda Zero il Palio dell’Amicizia assegnato al Borgo San Lazzaro, ovvero il riconoscimento conferito nell’ambito delle manifestazioni del Palio di Asti per valorizzare azioni di solidarietà.
Alla cerimonia era presente l’uomo salvato dal 118 (Dino), dopo l’arresto cardiaco sulle tribune del palio, oltre al direttore della Struttura, dott. Andrea Mina, a nome di tutti i professionisti del presidio dell’Ospedale di Alessandria. In rappresentanza di tutto il personale sanitario erano poi presenti la dott.ssa Simona Bazzano e il dott. Alberto Bronda, coordinatori Infermieristici, accompagnati da alcuni infermieri che hanno messo le loro competenze al servizio assistenza del Palio di Asti.

LA STORIA – Durante il Palio, un uomo in tribuna è stato colpito da un improvviso infarto. La presenza dell’emergenza sanitaria e la prontezza dell’intervento hanno consentito l’immediata manovra di rianimazione cardio-polmonare e della presa in carico del paziente, grazie al coordinamento tra 118, Croce Verde Asti e Croce Rossa Asti. La rapidità, la competenza e le professionalità in campo ha permesso di stabilizzare il paziente trasferendolo in ospedale, dove è stato curato e poi dimesso senza esiti neurologici.

La vittoria del Palio dell’Amicizia ha riconosciuto il lavoro di squadra e l’organizzazione complessiva di Azienda Zero Piemonte, attraverso la SC Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Alessandria, insieme alle realtà del volontariato sanitario. Un riconoscimento che assume un significato simbolico per tutti gli operatori che quotidianamente operano per garantire sicurezza e assistenza durante grandi eventi e nelle emergenze di ogni giorno.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Asti, Palio dell'Amicizia: Borgo San Lazzaro lo dedica al 118 di Alessandria

Dic 23, 2025
