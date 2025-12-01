Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: il tecnico radiologo Vincenzo Raiano ha vinto il premio ‘Riccoboni Solidal’

La V Settimana della Ricerca ha regalato uno dei momenti più attesi della manifestazione organizzata dal DAIRI e da Solidal per la Ricerca: giovedì 27 novembre, nel Salone di Rappresentanza dell’Ospedale di Alessandria, si è svolta la cerimonia di assegnazione del 3° Premio “Roberto Riccoboni – Solidal”.
Nato dalla generosità di Riccoboni Holding, il riconoscimento e l’assegno da 15.000 euro sono stati attribuiti al dott. Vincenzo Raiano, Tecnico Sanitario di Radiologia dell’Ospedale, per il progetto “AUTO.LIN.P.H: sistema di intelligenza artificiale per la valutazione Automatizzata dei LINfonodi nelle neoPlasie toracicHe”. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la precisione diagnostica e la valutazione dei tumori del mediastino e del polmone. L’iniziativa è rilevante perché queste neoplasie sono spesso correlate a fattori ambientali, come inquinamento e radon, rendendo fondamentale un’analisi più sensibile e standardizzata.

Durante l’evento sono stati presentati anche altri progetti partecipanti al bando di assegnazione del Premio, che hanno restituito riflessioni importanti sull’intera attività, frutto della consolidata integrazione tra Ospedale e Università attraverso i Laboratori di Ricerca DAIRI, responsabile Annalisa Roveta e project leader Leonardo Marchese. Durante l’evento sono stati presentati anche i risultati dello studio vincitore nel 2024, ideato da un team di ricerca coordinato dalla prof.ssa Elisa Robotti. Si tratta del progetto SQUIL-CKD, studio-pilota che esplora il trattamento emodialitico negli squilibri di oligoelementi ed elementi in traccia nei pazienti con insufficienza renale cronica (CKD).

LE PAROLE – Annalisa Roveta, Responsabile Laboratori di Ricerca DAIRI: «Il Premio Roberto Riccoboni per noi è un investimento nelle idee che trasformano la ricerca in soluzioni concrete per i pazienti. Il progetto del Dott. Vincenzo Raiano, vincitore di questa edizione, mira a sviluppare un sistema innovativo basato sull’intelligenza artificiale».
Alessia Zaio, Fondazione Solidal ETS: «Questa collaborazione tra Fondazione Solidal, DAIRI, Riccoboni Holding e Ospedale è una sinergia che consente di sostenere progetti che fanno la differenza per pazienti e comunità».
Angelo Riccoboni, ad e presidente di Riccoboni Holding: «Il Premio Roberto Riccoboni rappresenta per noi un’occasione per confermare il nostro impegno verso la comunità. Crediamo che investire nella ricerca significhi creare opportunità concrete per migliorare la vita dei pazienti, riflettendo la nostra attenzione alle tematiche sociali e scientifiche».

