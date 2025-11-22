Violenza sulle donne: all’Ospedale di Alessandria colloqui gratuiti il 24, 26 e 27 novembre

In occasione dell’H-Open Week, dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, promossa da Fondazione Onda, l’Ospedale di Alessandria mette a disposizione un ciclo di colloqui gratuiti con i propri psicologi, con l’obiettivo di offrire uno spazio protetto di ascolto, accoglienza e orientamento alle donne che ne hanno necessitò.

LUNEDI’ 24 NOVEMBRE – Poliambulatorio Gardella, dalle 13.30 alle 15.30, con prenotazione scrivendo email a [email protected]

MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE – Presidio Civile Santi Antonio e Biagio dalle 9 alle 11 al 6° piano del Blocco F. Ambulatorio di del Presidio Infantile dalle 12.30 alle 13.30, con prenotazione scrivendo email a [email protected].

GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE – Poliambulatorio Gardella, dalle 10 alle 12, con prenotazione scrivendo email a [email protected].

Il Poliambulatorio Gardella di Alessandria