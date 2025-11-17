Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

"Piemonte per i giovani", la Regione finanzia i loro progetti: fra Alessandria e Asti 609.050 euro

La Regione Piemonte ha approvato la graduatoria del bando “Piemonte per i Giovani”, destinato a finanziare i progetti di Comuni singoli o associati che promuovono partecipazione, inclusione e protagonismo giovanile. Il provvedimento assegna oltre 3,1 milioni di euro ai progetti ammessi e finanziati, con risorse provenienti da fondi statali, regionali e da avanzo di amministrazione.
I progetti finanziati riguardano temi come la partecipazione civica, la creatività culturale, la transizione ecologica, le pari opportunità e il benessere sociale, coinvolgendo centinaia di giovani in tutto il territorio piemontese.

I 70 progetti approvati riceveranno il finanziamento nel 2026, in continuità col Piano triennale delle Politiche giovanili 2024-2026, in collaborazione col Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In provincia di Alessandria approvati 6 progetti per complessivi 389.500 euro. Eccoli: Odalengo Grande (Smart Generation) € 50.000; Rosignano Monferrato (Giovani attivi in movimento) € 50.000; Tortona (Research Action Tortona 2.0) € 80.000; Alessandria (Giovani protagonisti Alessandria) € 79.500; Bistagno (Costruire il futuro) € 80.000; Ricaldone (Valore, innovazione territorio, accoglienza) € 50.000.
In provincia di Asti i progetti approvati sono 4, per 219.550 euro: Portacomaro (Monferrato next) € 39.550; Unione terre di vini e tartufi (Stili liberi) € 20.000; Cerro Tanaro (Progetto giovani) € 80.000; Asti (I.n.c.l.u.d.o.) € 80.000.

LE PAROLE – Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alle Politiche giovanili Marina Chiarelli hanno dichiarato: «Siamo riusciti a finanziare tutti i progetti, perché ogni proposta rappresenta una scommessa sul talento, sulla responsabilità e sulla creatività delle nuove generazioni. Dietro ciascun progetto ci sono ragazzi e ragazze che vogliono partecipare, migliorare le proprie comunità, mettersi in gioco. E c’è l’impegno dei Comuni, delle associazioni e delle realtà territoriali che ogni giorno costruiscono opportunità, fiducia e speranza. Investire nei giovani significa investire nel futuro di tutti noi. È una scelta di fiducia e di coraggio».

