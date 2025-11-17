“Alberiamo Alessandria”, si sviluppa il progetto di rigenerazione urbana

Un progetto di rigenerazione urbana con cui s’intende di diffondere l’idea di quanto siano importanti per tutti noi la cura e la salvaguardia del patrimonio arboreo, mettendo in atto azioni concrete come quella del mettere a dimora nuovi alberi. Il percorso virtuoso di “Alberiamo Alessandria” viene realizzato con la collaborazione di scuole, associazioni, aziende e cittadini, insieme per rendere più accogliente, verde e sostenibile la nostra città. Grazie al sostegno di AMAG ambiente, ogni quartiere della città, nel corrente mese, pianterà un nuovo albero, cui si aggiunteranno quelli offerti da associazioni e cittadini.

Un percorso iniziato a fine settembre con la donazione di 2 olivi pregiati al cimitero di Spinetta Marengo, piantumati in 2 aiuole all’ingresso, grazie all’intervento della signora Paola Gilardi, in memoria dei genitori Luigina e Felice. Martedì 11 novembre i ragazzi del Centro Salesiano “Don Bosco” di Alessandria hanno messo a dimora un olivo nel piazzale Antonio Martano.

Giovedì 20 novembre, nell’area adiacente la sede comunale di via San Giovanni Bosco, avrà luogo la cerimonia di intitolazione del “Bosco della Memoria”, in cui saranno potranno essere messi a dimora sino a 90 alberi; si partirà subito con i primi 3 in memoria dei 3 Vigili del Fuoco scomparsi a Quargnento nel 2019. Il prossimo venerdì 21 novembre ricorrerà la “Giornata Nazionale degli Alberi” e per tale occasione sono previsti eventi in Cittadella, nei Centri d’incontro comunali e al Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti”, dove sarà possibile piantare alberi in memoria di persone care. A tal proposito verrà istituito un apposito registro per accogliere le richieste.

LE PAROLE – Così l’assessore Giovanni Ivaldi: “Ogni albero donato rappresenta un simbolo di vita e di responsabilità verso le future generazioni, lega la memoria, le radici ad un gesto di speranza e di fiducia per il futuro. Ognuno di noi può fare qualcosa ed essere parte di questa bella storia”.

Un olivo piantato al cimitero di Spinetta Marengo