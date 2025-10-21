Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: c’è la fila allo sportello per la casa ‘Abitare sociale’

DiRaimondo Bovone

Ott 21, 2025 , , , , , , ,
Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Prosegue con risultati positivi l’attività dello Sportello “Abitare Sociale” del Comune di Alessandria, attivo dal novembre 2023, in collaborazione con il C.I.S.S.A.C.A. e la Cooperativa Company, presso i locali del Palazzo Comunale. Per finanziare tale sportello sono arrivati dalla Regione Piemonte oltre 700.000 euro (dal 2023), per i contributi a inquilini e proprietari in prevenzione delle morosità.
Nello specifico, il servizio eroga queste misure a sostegno delle famiglie in difficoltà: Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO), Fondo Morosità Incolpevole, Fondo Sostegno alla Locazione, assegnazioni per emergenza abitativa.

Lo sportello registra una media di 10-20 accessi giornalieri e un’attività costante di mediazione per la stipula di nuovi contratti di affitto a canone calmierato. La misura ASLO è stata estesa anche ai 27 Comuni dell’Ambito territoriale, permettendo di utilizzare le risorse regionali per affrontare situazioni di disagio abitativo diffuse sul territorio.
LE PAROLE – Così Enrico Mazzoni, assessore alle Politiche Abitative: “Dal 2023 l’Assessorato alle Politiche Abitative ha sbloccato oltre 700.000 euro, interamente destinati a persone vulnerabili. Inoltre, quasi 185.000 euro sono già stati assegnati per il 2025, esaurendo la dotazione regionale prevista per il territorio alessandrino. Nel 2024 erano già 600 le famiglie disagiate e più di 1.000 quelle assistite dai servizi sociali. Oggi la situazione è più critica: le fragilità continuano ad aumentare. È indispensabile che la Regione Piemonte faccia di più, le risorse non bastano”.

L’assessore Enrico Mazzoni

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Catania scoperto un deposito con 30 chili di droga, un arresto

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Arresti per traffico di droga nel Varesotto, in manette anche Trapper

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Tre arresti nel Cosentino per falso e truffa ai danni del SSN

Ott 21, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: c’è la fila allo sportello per la casa ‘Abitare sociale’

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

A Catania scoperto un deposito con 30 chili di droga, un arresto

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Arresti per traffico di droga nel Varesotto, in manette anche Trapper

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Tre arresti nel Cosentino per falso e truffa ai danni del SSN

Ott 21, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x