Comune di Alessandria: c’è la fila allo sportello per la casa ‘Abitare sociale’

Prosegue con risultati positivi l’attività dello Sportello “Abitare Sociale” del Comune di Alessandria, attivo dal novembre 2023, in collaborazione con il C.I.S.S.A.C.A. e la Cooperativa Company, presso i locali del Palazzo Comunale. Per finanziare tale sportello sono arrivati dalla Regione Piemonte oltre 700.000 euro (dal 2023), per i contributi a inquilini e proprietari in prevenzione delle morosità.

Nello specifico, il servizio eroga queste misure a sostegno delle famiglie in difficoltà: Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO), Fondo Morosità Incolpevole, Fondo Sostegno alla Locazione, assegnazioni per emergenza abitativa.

Lo sportello registra una media di 10-20 accessi giornalieri e un’attività costante di mediazione per la stipula di nuovi contratti di affitto a canone calmierato. La misura ASLO è stata estesa anche ai 27 Comuni dell’Ambito territoriale, permettendo di utilizzare le risorse regionali per affrontare situazioni di disagio abitativo diffuse sul territorio.

LE PAROLE – Così Enrico Mazzoni, assessore alle Politiche Abitative: “Dal 2023 l’Assessorato alle Politiche Abitative ha sbloccato oltre 700.000 euro, interamente destinati a persone vulnerabili. Inoltre, quasi 185.000 euro sono già stati assegnati per il 2025, esaurendo la dotazione regionale prevista per il territorio alessandrino. Nel 2024 erano già 600 le famiglie disagiate e più di 1.000 quelle assistite dai servizi sociali. Oggi la situazione è più critica: le fragilità continuano ad aumentare. È indispensabile che la Regione Piemonte faccia di più, le risorse non bastano”.

L’assessore Enrico Mazzoni