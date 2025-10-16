Ospedale di Alessandria: Neuropsichiatria Infantile centro di eccellenza per l’età evolutiva

Con oltre 2.600 prestazioni ambulatoriali e circa 2.150 consulenze nel 2024, il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Alessandria, diretto dalla dr.ssa Fabiana Vercellino, si conferma riferimento di eccellenza nel quadrante sud-est del Piemonte. L’attività si articola in day-hospital diagnostici e terapeutici, consulenze per pazienti ricoverati e per il Pronto Soccorso, attività ambulatoriali che comprendono visite, colloqui, valutazioni psicodiagnostiche e neurofisiologiche, con EEG in veglia, sonno e videoregistrazione. La degenza avviene attualmente nei posti letto della Pediatria e a breve è prevista la riapertura del reparto apposito.

La struttura è riconosciuta come Centro accreditato SINP, Centro prescrittore Fingolimod per la Sclerosi Multipla Pediatrica, partecipa al Registro Malattie Rare Piemonte e ospita progetti regionali per la diagnosi e la gestione dei Disturbi dello Spettro Autistico, inclusa l’attivazione di un’équipe dedicata alle emergenze comportamentali.

La Neuropsichiatria Infantile è sede formativa per la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Torino e per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale, anche alla luce dell’integrazione con l’ateneo piemontese tramite le attività coordinate e condotte dal DAIRI.

Fra i progetti in sviluppo figurano la creazione di un ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare, in sinergia con le Strutture di Dietologia e Psicologia, e il potenziamento dell’Ambulatorio Psichiatrico per le patologie della preadolescenza e dell’adolescenza.

LE PAROLE – Così la dr.ssa Vercellino, direttrice del reparto: «La nostra struttura ha saputo affrontare con resilienza la pandemia da Covid e gli anni successivi, quando a fronte di un vertiginoso aumento delle psicopatologie in età evolutiva, si verificava una carenza del personale sanitario. Oggi continuiamo a lavorare con la stessa passione e con uno spirito di collaborazione che rappresenta la nostra vera forza».

La dr.ssa Fabiana Vercellino