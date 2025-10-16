Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: Neuropsichiatria Infantile centro di eccellenza per l’età evolutiva

Raimondo Bovone

Lo staff del reparto di Neuropsichiatria Infantile

Con oltre 2.600 prestazioni ambulatoriali e circa 2.150 consulenze nel 2024, il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Alessandria, diretto dalla dr.ssa Fabiana Vercellino, si conferma riferimento di eccellenza nel quadrante sud-est del Piemonte. L’attività si articola in day-hospital diagnostici e terapeutici, consulenze per pazienti ricoverati e per il Pronto Soccorso, attività ambulatoriali che comprendono visite, colloqui, valutazioni psicodiagnostiche e neurofisiologiche, con EEG in veglia, sonno e videoregistrazione. La degenza avviene attualmente nei posti letto della Pediatria e a breve è prevista la riapertura del reparto apposito.

La struttura è riconosciuta come Centro accreditato SINP, Centro prescrittore Fingolimod per la Sclerosi Multipla Pediatrica, partecipa al Registro Malattie Rare Piemonte e ospita progetti regionali per la diagnosi e la gestione dei Disturbi dello Spettro Autistico, inclusa l’attivazione di un’équipe dedicata alle emergenze comportamentali.
La Neuropsichiatria Infantile è sede formativa per la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Torino e per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale, anche alla luce dell’integrazione con l’ateneo piemontese tramite le attività coordinate e condotte dal DAIRI.
Fra i progetti in sviluppo figurano la creazione di un ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare, in sinergia con le Strutture di Dietologia e Psicologia, e il potenziamento dell’Ambulatorio Psichiatrico per le patologie della preadolescenza e dell’adolescenza.

LE PAROLE – Così la dr.ssa Vercellino, direttrice del reparto: «La nostra struttura ha saputo affrontare con resilienza la pandemia da Covid e gli anni successivi, quando a fronte di un vertiginoso aumento delle psicopatologie in età evolutiva, si verificava una carenza del personale sanitario. Oggi continuiamo a lavorare con la stessa passione e con uno spirito di collaborazione che rappresenta la nostra vera forza».

La dr.ssa Fabiana Vercellino

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

