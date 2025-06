Lupi, a rischio biodiversità e allevamenti. Coldiretti chiede indennizzi immediati

La popolazione dei lupi è in rapida espansione, al punto da mettere a rischio il motivo stesso per cui la sua presenza è importante: mantenere la biodiversità. Con questi numeri, che provocano una situazione davvero difficile, si mette a rischio la funzionalità degli ecosistemi provocando un disequilibrio ecologico. Le predazioni da lupo sono diffuse anche in collina e pianura e riguardano tutto l’anno. Una situazione insostenibile, che vede sempre più attacchi con le imprese pronte ad abbandonare la pastorizia.

Coldiretti, dopo un’attenta analisi dei dati, ha inviato una specifica lettera all’assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, affinché arrivino in tempi stretti i risarcimenti danni.

Gli avvistamenti sul territorio alessandrino stimano la presenza di una quindicina di branchi distribuiti su tutta la fascia appenninica al confine con la Liguria e nelle aree basso collinari e pianeggianti, dal torrente Orba al fiume Bormida, confermando che i lupi si stanno muovendo sempre di più verso la pianura. Fondamentale conoscere l’uso che il branco fa del territorio, come si sposta e da quanti individui è composto, dove trova rifugio, come interagisce con le altre specie, in relazione alle predazioni di animali al pascolo.