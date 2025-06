Auto: i controlli da fare per viaggiare sicuri e spensierati

L’estate è alle porte, la natura fiorisce e la nostra auto, in vista di gite o vacanze, necessita di

attenzioni particolari per affrontare le strade in sicurezza e con la massima efficienza. Un check-up mirato è fondamentale per evitare fastidiosi problemi.

PNEUMATICI – Controlliamo attentamente la pressione, che può variare con il cambio di temperatura, e verifichiamo l’usura del battistrada. Ricordiamo che la profondità minima legale è di 1.6 mm, ma per una maggiore sicurezza, soprattutto in caso di pioggia, è meglio non scendere troppo. Dopo gli pneumatici invernali, quelli estivi sono più performanti con le temperature elevate.

LIQUIDI – Veri e propri elementi vitali. Verifichiamo il livello dell’olio motore e, se necessario, programmiamo il cambio secondo le indicazioni del produttore. Controlliamo il livello del liquido di raffreddamento e rabbocchiamo il liquido lavavetri, usando una soluzione adatta alla

stagione, efficace contro i residui di insetti. Infine, controlliamo il livello del liquido freni: una

risposta “spugnosa” del pedale, o un livello basso, richiedono un controllo immediato da parte del

meccanico.

LUCI – Testiamo il funzionamento di anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, stop e indicatori di direzione (frecce). Verifichiamo l’efficacia dei tergicristalli: se lasciano striature, è tempo di sostituirli per garantire una visibilità ottimale in caso di pioggia. Ascoltiamo attentamente eventuali rumori anomali durante la frenata.

BATTERIA – Un bel controllo, soprattutto se ha qualche anno, può prevenire guasti improvvisi. Verifichiamo la pulizia e il serraggio dei terminali. Per un maggiore comfort, testiamo l’aria condizionata per assicurarci che funzioni correttamente e non emetta odori sgradevoli, magari sostituendo il filtro.

CINGHIE E TUBI – Dedichiamo un rapido sguardo per individuare segni di usura o perdite, valutando la stabilità dell’auto in curva che potrebbe indicare problemi agli ammortizzatori.



Questo check-up primaverile copre gli aspetti più importanti per affrontare la bella stagione in sicurezza e con un’auto in perfetta forma. Per controlli più approfonditi, è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista.