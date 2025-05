Osteo-necrosi da farmaci: chatbot con Intelligenza Artificiale migliora le risposte cliniche

È stato pubblicato sulla rivista Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery uno studio internazionale che dimostra l’efficacia di un chatbot “intelligente” nel fornire risposte cliniche affidabili su prevenzione, diagnosi e trattamento della osteo-necrosi dei mascellari da farmaci (MRONJ). Tra gli autori figura anche il dr. Vittorio Fusco, referente del Project Group Bone Health afferente all’area di Medicina Traslazionale del DAIRI dell’Ospedale di Alessandria.

La ricerca ha confrontato due versioni del modello di linguaggio GPT-4 di OpenAI: un chatbot generico e uno specializzato, chiamato GuideGPT, potenziato con un database di 449 pubblicazioni scientifiche specifiche su questa patologia. Le risposte fornite a 30 quesiti clinici sono state valutate da un gruppo di 10 esperti internazionali secondo parametri di contenuto, linguaggio, accuratezza scientifica e grado di concordanza​

I RISULTATI – Il GuideGPT ha ottenuto punteggi superiori rispetto al modello generico per contenuto, spiegazione scientifica e concordanza. Non sono emerse differenze significative sul piano del linguaggio, già molto accurato in entrambi i modelli​. Una tecnologia che apre nuove prospettive per lo sviluppo di strumenti digitali di supporto alle linee guida cliniche, soprattutto in ambiti specialistici e in continua evoluzione come l’oncologia e la chirurgia maxillo-facciale.

LE PAROLE – Così il dr. Fusco: «Lo studio evidenzia come l’integrazione dell’intelligenza artificiale con le evidenze scientifiche più aggiornate possa offrire un valido supporto ai clinici, favorendo decisioni basate su linee guida e migliorando la qualità delle cure».

