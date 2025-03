Castelnuovo Scrivia: alla ‘Casa della Salute’ lavori ultimati entro il 15 settembre

Con la conferma del finanziamento con i fondi FSC, per le opere di adeguamento e riqualificazione della Casa della Salute di Castelnuovo Scrivia, sono riprese le attività per il completamento degli interventi. Il cronoprogramma prevede entro il 15 aprile revisione ed aggiornamento del progetto esecutivo e successiva approvazione, entro il 15 maggio affidamento dei lavori ed entro il 15 settembre l’ultimazione dei lavori.

LE PAROLE – Così l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, dopo la comunicazione ufficiale dell’ASL di Alessandria: “Ora ci sono tutte le condizioni per arrivare al completamento della struttura, particolarmente attesa dal Comune e da tutti i cittadini Un grande ringraziamento al consigliere provinciale Christian Scotti, molto impegnato in prima persona per questo obiettivo di grande importanza per Castelnuovo Scrivia il territorio limitrofo”.

Federico Riboldi, assessore regionale a Sanità