Ospedale di Alessandria: domani dalle 17 alle 19 si parla di ambiente e salute

Proseguono gli appuntamenti con I Mercoledì della Salute, le conferenze di medicina sociale aperte alla cittadinanza organizzate in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), l’Istituto Comprensivo di Spinetta Marengo e l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. L’incontro di domani, 19 marzo, dalle 17 alle 19 nel Salone di Rappresentanza dell’Ospedale, sarà dedicato al tema “Ambiente Salute. Il caso One Health”, approfondendo il significato di salute circolare. L’evento è aperto al pubblico e la partecipazione darà diritto a crediti formativi per personale sanitario e insegnanti.

Durante l’evento interverranno esperti e professionisti di diverse discipline. Il medico di base Sandra Preite introdurrà il concetto di salute circolare mentre Federica Grosso, Responsabile SSD Mesotelioma dell’AOU AL, affronterà il tema dell’amianto e del mesotelioma. Carolina Mensi, Epidemiologa presso Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, parlerà della sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali e della visione One Health, mentre Marinella Bertolotti, Responsabile Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione rischi da amianto e Direttore del Centro Studi Patologie Ambientali DAIRI, analizzerà l’impatto dell’amianto sulla salute, con dati epidemiologici e strategie di intervento. Infine, Andrea Rocchetti, Direttore SC Microbiologia e Virologia AOU AL, si concentrerà invece sull’antibiotico-resistenza.

L’incontro sarà moderato dal pediatra Riccardo Lera e dal giornalista e sociologo Maurizio Scordino, ideatori del format de ‘I mercoledì della salute’. Saranno inoltre presenti rappresentanti dell’Istituto Volta di Alessandria: la dirigente scolastica Maria Elena Dealessi e il professor Roberto Negri, che illustrerà l’importanza della divulgazione dell’approccio One Health nelle scuole.