Meloni: “Avanti sul protocollo Albania, la UE sia efficace sui rimpatri”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni abbiamo accolto con favore la proposta della Commissione europea sulla riforma del quadro legislativo europeo sui rimpatri, attraverso il passaggio da una Direttiva a un Regolamento, direttamente applicabile nei 27 Stati membri. Lo riteniamo uno sviluppo estremamente significativo, anche per armonizzare la prassi dei diversi Stati membri e rendere ancor più efficace l’azione di rimpatrio di chi non ha titolo ad essere accolto sul territorio europeo. E’ fondamentale che l’Unione europea diventi efficace in questo: se entri illegalmente in Europa, non puoi rimanere sul nostro territorio, devi essere rimpatriato. Non dimentico, ovviamente, il nostro impegno sulle soluzioni innovative. Tra queste c’è, in prima battuta, il Protocollo Italia-Albania, che il Governo è determinato a portare avanti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. mca3/Italpress

(Fonte video: Presidenza del Consiglio)