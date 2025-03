Ospedale di Alessandria, grande innovazione tecnologica con i fondi PNRR

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria si prepara a un ulteriore passo avanti sul fronte dell’innovazione diagnostica e terapeutica, con il rinnovamento tecnologico delle strutture afferenti al Dipartimento dei Servizi Ospedalieri (DSO), diretto dal Dott. Alfredo Muni, grazie ai fondi PNRR. Un comparto che rappresenta il cuore dell’alta tecnologia sanitaria, con attività fondamentali per numerose discipline mediche e chirurgiche.

Nel 2024 il DSO ha registrato un volume di attività imponente, con oltre 1.340.000 prestazioni per utenti esterni, 1.500.000 per pazienti interni e 600.000 per il Pronto Soccorso.

La costante evoluzione tecnologica e organizzativa rafforza il ruolo strategico del Dipartimento, consolidando l’Ospedale come centro di riferimento per diagnostica e terapia di alta specializzazione.

Sul fronte terapeutico è tra le poche strutture in Italia a eseguire la terapia con radioligandi (RLT), un trattamento mirato per il tumore prostatico e i tumori neuro-endocrini. Inoltre, è uno dei due soli centri in Piemonte autorizzati all’uso del lutezio (Pluvicto), confermandosi un’eccellenza nella medicina di precisione. La Medicina Nucleare, diretta dal dott. Muni, è punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento di diverse patologie, tra cui tumori neuro-endocrini e carcinoma prostatico, grazie all’utilizzo di radiofarmaci innovativi. Rappresenta una delle realtà più avanzate in Piemonte, ed è l’unica del quadrante Alessandria-Asti, con 650.000 pazienti per la diagnostica e 2.000.000 per la terapia.

LE PAROLE – Così ha spiegato il dott. Muni: «Grazie agli investimenti del PNRR, il Dipartimento ha potuto avviare un processo di rinnovamento delle proprie dotazioni tecnologiche, migliorando le capacità diagnostiche e terapeutiche per i pazienti e rendendo le sue strutture all’avanguardia e punto di riferimento per la sanità pubblica, a livello locale e regionale. Partito in sordina e spesso lontano dai riflettori, in pochi anni è arrivato ad occupare un ruolo di assoluto rilievo: senza la Medicina Nucleare, altre branche della medicina non esisterebbero. Possiamo parlare di una disciplina di fondamentale importanza».