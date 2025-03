Domani alle 18 al Museo della Gambarina presentazione del libro di Bottiroli su Piercarlo Fabbio

Alessandria città abulica, priva di attrattive e monumenti, sempre immersa nella nebbia e poco considerata nel panorama turistico nazionale? I tanti che, erroneamente, la ritengono così, forse non l’hanno mai vista realmente e, soprattutto, non hanno potuto apprezzarla come viene fatto nell’11° libro di Angelo Bottiroli, dal titolo “Alessandria e Piercarlo Fabbio, un legame indissolubile”, appena uscito su Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Libreria Universitaria e in 600 librerie italiane su prenotazione. La presentazione avverrà domani, sabato 15 marzo, alle ore 18 al Museo della Gambarina. Conduce Efrem Bovo, alla presenza dell’autore e del protagonista del libro.

Il libro illustra le bellezze e le peculiarità cittadine attraverso la vita di Piercarlo Fabbio, scrittore, giornalista, politico e sindaco, che ha messo a rischio persino sé stesso per migliorarla. Alessandrino doc, nato e vissuto qui, tra via Bergamo e l’Arco, Piercarlo la conosce negli angoli reconditi che solo chi ama profondamente questi luoghi può capire.

Lo fa insieme all’autore (che ha vissuto 28 anni ad Alessandria) attraverso un percorso particolare dove le immagini della città di oggi si mischiano a quelle di ieri e con la storia di Piercarlo, personaggio eclettico, tra i più importanti fra quelli viventi, ex sindaco della città, che racconta aneddoti della politica locale, alcuni episodi della sua vita privata e anche il rapporto con Silvio Berlusconi.

Un viaggio nell’Alessandria di ieri, di oggi e del futuro, per conoscere meglio questa città che merita senz’altro più di quello che ha.

Veduta esterna del ‘Museo della Gambarina’