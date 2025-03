Ospedale di Alessandria: i Clown ‘Marameo’ donano un elettrocardiografo

Un gesto di grande solidarietà ha arricchito il reparto di Oncologia dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria grazie alla donazione di un elettrocardiografo da parte dell’associazione Clown Marameo, che da anni affianca i pazienti con la sua presenza allegra e rasserenante.

L’elettrocardiografo è un aiuto diagnostico fondamentale nella pratica quotidiana, soprattutto per i pazienti oncologici, il cui quadro clinico può essere complesso e articolato. Grazie a questo strumento, infatti, sarà possibile effettuare diagnosi sempre più precise, garantendo un trattamento mirato e personalizzato.

LE PAROLE – Così il presidente dell’Associazione Clown Marameo, Andrea Ivaldi: «La cifra di 4.000 euro, necessaria per l’acquisto di questo strumento, è stata raccolta grazie al generoso contributo della scuderia V.M. Motor Team di Moreno Mottaran, che ha sposato la causa con entusiasmo e sensibilità. La donazione è inoltre frutto della sinergia consolidata tra i Clown Marameo e l’équipe medica dell’Oncologia, che da anni ne riconosce l’importanza nel supporto al benessere dei pazienti».

Così Maura Rossi, direttore dell’Oncologia AOU AL: «Siamo molto grati ai Clown Marameo e alla Motor Team per questa donazione, perché ogni strumento che arricchisce in nostro reparto è un beneficio per i pazienti. Questo elettrocardiografo sarà un supporto essenziale per migliorare la qualità delle cure e rendere ancora più efficace il percorso terapeutico dei pazienti».