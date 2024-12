Il Comune di Alessandria lancia per le feste la campagna anti-botti

I fuochi d’artificio e i ‘botti’, spesso abusati durante le festività, per gli animali possono diventare un vero incubo, portando conseguenze negative, a causa alla loro grande sensibilità uditiva e visiva, portandoli anche a perdere l’orientamento, col rischio di smarrimento e investimento. Per questo il Comune di Alessandria, con l’assessorato Tutela animale, rilancia la campagna di sensibilizzazione per informare le persone sui corretti comportamenti da tenere per tutelare il benessere degli animali.

La campagna fonda il proprio presupposto sul Regolamento comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali, che espressamente vieta «l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dal 24 dicembre al 6 gennaio e il martedì grasso di carnevale di ogni anno» (multa prevista: da € 200 a 500).

Così l’assessore competente Roberta Cazzulo: “L’Amministrazione comunale ha scelto di non fare uno spettacolo pirotecnico per la festa di San Silvestro. Una decisione responsabile che vuole essere d’esempio e che spero trovi seguito nel comportamento individuale, appellandosi al senso civico di tutti. Festeggiare il nuovo anno deve essere un momento di gioia da condividere con chi amiamo, in pace e serenità. È giusto divertirsi, ma con coscienza, e può essere ugualmente bellissimo evitando di far scoppiare i botti. Sarebbe il più grande gesto di dimostrazione d’affetto per i nostri amici animali”.