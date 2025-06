Fermato con 3 kg di cocaina in auto, 35enne arrestato a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 35 anni, sorpreso con oltre 3 chili di cocaina in auto. Personale della locale Squadra Mobile, in servizio nel quartiere “San Berillo Nuovo”, ha notato la presenza di una vettura, che ha destato sospetto per l’andatura piuttosto lenta nonostante la carreggiata sgombra. Fermato il mezzo il conducente è stato identificato, ma, per l’insofferenza e la particolare agitazione mostrata, è stato sottoposto a un’ispezione del mezzo. Sotto al parasole lato conducente, è stato trovato un involucro con 0,8 grammi di cocaina mentre sotto il sedile 3 panetti contenenti ciascuno 1.035 grammi di cocaina per un totale di circa 3.100 grammi lordi, sequestrati.mgg/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)