Sabato 24 agosto al quartiere Cristo, in via Nenni (zona US Gandini), serata musicale con gli ASILO REPUBLIC – Tributo a Vasco (ore 22) – Musica dalle 20 con il TRIOSTRANO, stand gastronomici dalle ore 19. L’evento è promosso per il rilancio dell’area del fotovoltaico (laghetto e pista di pattinaggio) con il supporto dell’Associazione Alessandria Sud.