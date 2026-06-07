Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Lions: giovedì 11 giugno, a Vignale, serata di sport e solidarietà con 3 vecchie glorie del calcio

DiRaimondo Bovone

Giu 7, 2026 , , , , , , , , , , ,

Tre “vecchie glorie” del calcio italiano scendono idealmente in campo per una serata di solidarietà, ospiti del Lions Club Vignale Monferrato. Sono Roberto Bettega, Ariedo Braida e Oscar Damiani che interverranno sul tema: “Riuscirà l’Italia ad arrivare ai Mondiali? Altrimenti torniamo a giocare noi”.

La data del meeting è quella dell’11 giugno, giorno di inizio dei Mondiali di Calcio, a cui la nostra Nazionale non partecipa per la terza volta di fila. L’appuntamento è alle ore 20 a Villa Morneto di Vignale Monferrato, dove sportivi e Lions si daranno appuntamento per sostenere gli obiettivi di LCIF, la Fondazione Lions che opera nelle 8 aree chiave: vista, diabete, cancro pediatrico, giovani, ambiente, assistenza ai disastri, iniziative umanitarie e fame.
LCIF ha dato vita a significative campagne di raccolta fondi dedicate a importanti cause umanitarie, tra cui le più rilevanti hanno riguardato la vista (Sight First), le vaccinazioni del morbillo, in accordo con la Fondazione Bill e Melinda Gates, e la più recente che ha ricompreso anche un fondo pro Ucraina. Cena € 50 a testa.
INFO E PRENOTAZIONI – whatsapp 335-273534 (entro l’8 giugno).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sorsi di Benessere – Un condimento con kefir e cetriolo

Giu 7, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 7 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

‘Monferrato DanzArte’ e ‘Colline in movimento’, un trionfo al municipale di Casale

Giu 6, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sorsi di Benessere – Un condimento con kefir e cetriolo

Giu 7, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Lions: giovedì 11 giugno, a Vignale, serata di sport e solidarietà con 3 vecchie glorie del calcio

Giu 7, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 7 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 6, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Azzurri pronti al test con la Grecia, Baldini “Giovani una risorsa”

Giu 6, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x