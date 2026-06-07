Lions: giovedì 11 giugno, a Vignale, serata di sport e solidarietà con 3 vecchie glorie del calcio

Tre “vecchie glorie” del calcio italiano scendono idealmente in campo per una serata di solidarietà, ospiti del Lions Club Vignale Monferrato. Sono Roberto Bettega, Ariedo Braida e Oscar Damiani che interverranno sul tema: “Riuscirà l’Italia ad arrivare ai Mondiali? Altrimenti torniamo a giocare noi”.

La data del meeting è quella dell’11 giugno, giorno di inizio dei Mondiali di Calcio, a cui la nostra Nazionale non partecipa per la terza volta di fila. L’appuntamento è alle ore 20 a Villa Morneto di Vignale Monferrato, dove sportivi e Lions si daranno appuntamento per sostenere gli obiettivi di LCIF, la Fondazione Lions che opera nelle 8 aree chiave: vista, diabete, cancro pediatrico, giovani, ambiente, assistenza ai disastri, iniziative umanitarie e fame.

LCIF ha dato vita a significative campagne di raccolta fondi dedicate a importanti cause umanitarie, tra cui le più rilevanti hanno riguardato la vista (Sight First), le vaccinazioni del morbillo, in accordo con la Fondazione Bill e Melinda Gates, e la più recente che ha ricompreso anche un fondo pro Ucraina. Cena € 50 a testa.

INFO E PRENOTAZIONI – whatsapp 335-273534 (entro l’8 giugno).