Piazza Matteotti, da domani 50 nuove piantine: diventerà “Giardino degli ulivi”

Domani, martedì 19 marzo, piazza Matteotti verrà trasformata: verranno messa a dimora di 50 piantine per realizzare un “Giardino di Ulivi”, progetto presentato dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio e realizzato in collaborazione con il Comune che provvederà, grazie ai giardinieri dipendenti, a collocarli domani dalle 9 in poi nella parte destra della piazza, secondo la direttrice di traffico che entra in città. Zero problemi di viabilità

L’iniziativa

Fra i promotori figurano anche il Soggiorno Borsalino Il Gabbiano, l’IPAB Soggiorno Borsalino, la Consulta Pari Opportunità, l’Associazione Donne Medico, Confagricoltura Donne e CIA, uniti nell’intenzione di portare ad Alessandria un uliveto didattico, con elementi selezionati per la produzione di olio. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 6 aprile unitamente all’organizzazione di un convegno dal titolo “Adotta un uliveto nella tua città”, che avrà luogo presso la sala convegni del Soggiorno Borsalino.