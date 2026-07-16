Ucraina: attacco missilistico russo provoca 2 morti e 5 feriti a Kiev

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Massiccio attacco missilistico russo in Ucraina nella notte, a seguito del quale le autorità ucraine hanno riferito essere stati danneggiati diversi edifici. “A Kiev, ad oggi, si sa che due persone sono morte a seguito di un attacco missilistico russo nella notte. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici. Cinque feriti, tra cui un bambino. I russi hanno danneggiato un grattacielo, magazzini e automobili. A seguito degli attacchi russi sull’oblast di Kharkiv, quattro persone sono rimaste ferite. La regione è stata attaccata con droni e bombe aeree. Sono stati danneggiati edifici residenziali ordinari, oggetti completamente civili: un cinema, campi da tennis. A Sumy è stato colpito un normale parco, nella regione è stata attaccata una brigata di trattori. A Zaporizhzhia i condomini sono stati danneggiati. Ci sono danni alle strutture della rete elettrica nelle regioni di Vinnytsia, Zhytomyr, Mykolaiv e Donetsk”, si legge sul canale Telegram ufficiale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.“In totale, i russi hanno utilizzato 13 missili, di cui 8 balistici, e 151 droni. Solo a luglio, questa notte, si è verificato il sesto attacco balistico a Kiev. A Mosca contano sul terrore balistico e continuano gli attacchi, ed è molto importante ora accelerare la fornitura di intercettori alla difesa aerea. Ogni pacco conta e tutto ciò che abbiamo concordato con i nostri partner deve arrivare in tempo. La tempestività di queste forniture ci consente di proteggere la vita del nostro popolo e di scoraggiare il desiderio russo di combattere ulteriormente. Grazie a tutti coloro che aiutano”, ha aggiunto il presidente ucraino.

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(Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)