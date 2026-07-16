Attualità IN EVIDENZA Politica

Legge elettorale, ok della Camera con 217 voti, il testo va al Senato

Di

Lug 16, 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti (il voto è stato a scrutinio segreto). Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura.
La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi (ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori). In caso di mancato raggiungimento della soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale. Sulla scheda elettorale sarà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze: sul tema, era stato bocciato – per un solo voto di scarto – un emendamento di Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Aio Palermo lancia “Dentisti d’agosto” per le emergenze odontoiatriche

Lug 16, 2026
IN EVIDENZA

Salvini “Vannacci? Difficile portare in maggioranza chi vota col Pd”

Lug 16, 2026
IN EVIDENZA

Social e terrorismo, perquisizioni a Roma e Milano

Lug 16, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Aio Palermo lancia “Dentisti d’agosto” per le emergenze odontoiatriche

Lug 16, 2026
IN EVIDENZA

Salvini “Vannacci? Difficile portare in maggioranza chi vota col Pd”

Lug 16, 2026
IN EVIDENZA

Social e terrorismo, perquisizioni a Roma e Milano

Lug 16, 2026
IN EVIDENZA

Palermo Ladies Open, wild card a nipote Eleonora Abbagnato “Grande emozione”

Lug 16, 2026