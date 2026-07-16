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Quartiere Cristo: negozi aperti la sera, saldi e musica nei venerdì 17 e 24 luglio

DiRaimondo Bovone

Lug 16, 2026 , , , ,

Torna lo shopping al Quartiere Cristo in occasione dei saldi.  Rinviato il venerdì 10 per il maltempo, il quartiere si prepara al 17 e 24 luglio: dalle ore 20 alle 23,30 i negozi di abbigliamento, oreficeria, ottico e altre categorie resteranno aperti per accogliere i clienti per gli acquisti estivi. I bar proporranno musica con dj set e apericena. In Piazza Zanzi, nei prossimi 2 venerdì, si terranno eventi dalle ore 19 con street-food.
Il 17 luglio alle 21 suonerà la band BLUESPHEMI (dalle 19 in piazza Zanzi, street-food e birra).
Altri appuntamenti musicali: corso acqui 66, Vintage Cafè (dj Ame); corso Acqui 137, Friggitoria Mirian (musica live con Gigi); corso Acqui 28, Zing Cafè, (dj Zanna); corso Acqui 123, La Castellana.

INFO – 370-1128366 – email  [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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