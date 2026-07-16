Quartiere Cristo: negozi aperti la sera, saldi e musica nei venerdì 17 e 24 luglio
Torna lo shopping al Quartiere Cristo in occasione dei saldi. Rinviato il venerdì 10 per il maltempo, il quartiere si prepara al 17 e 24 luglio: dalle ore 20 alle 23,30 i negozi di abbigliamento, oreficeria, ottico e altre categorie resteranno aperti per accogliere i clienti per gli acquisti estivi. I bar proporranno musica con dj set e apericena. In Piazza Zanzi, nei prossimi 2 venerdì, si terranno eventi dalle ore 19 con street-food.
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