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Albanese “Il nuovo regolamento europeo tutela le produzioni artigianali”

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Lug 10, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Il nuovo regolamento europeo per le imprese mette in evidenza il legame tra produttività e territori, dettato da un nuovo rapporto dell’economia”. Così Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, presso la quale si è svolta una tappa del roadshow “L’Italia che crea. Tra tradizione e innovazione”, iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata al ruolo delle “Indicazioni Geografiche” per i prodotti artigianali e industriali. “Le imprese – aggiunge – devono avere anche uno sviluppo etico e di legame per un patto sociale. Il regolamento tutela questo e le produzioni artigianali, sulla falsa riga di ciò che si è fatto per la produzione agroalimentare, dando la possibilità di ricreare una nuova fase di sviluppo, legato ai nostri territori e a un nuovo modo di concepire l’impresa”. xi6/vbo/mca2

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