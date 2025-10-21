Varese: arresti per traffico di droga, in manette anche un trapper





VARESE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Varese sta eseguendo numerose ordinanze cautelari nei confronti di persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, estorsione e possesso di armi. Tra gli arrestati anche il frontman di una band TRAP locale, molto nota anche nel milanese, risultato essere il fornitore di armi nonchè a capo di un gruppo di spacciatori attivi in ambito boschivo. L’operazione è stata ribattezzata “NOTE STONATE” ed è coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Varese e condotta dagli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Varese. vbo/mca2

Fonte video: Polizia di Stato