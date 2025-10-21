Attualità Cronaca Video

Cosenza: 3 arresti per falso e truffa ai danni del SSN

Ott 21, 2025


COSENZA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Comando provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno dato esecuzione a misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Contestualmente, è stata data esecuzione al sequestro preventivo, emesso dal gip, equivalente al danno erariale causato, di circa 1.2 milioni di euro. vbo/mca2
Fonte video: Carabinieri

Martedì 21 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone

Schillaci "Un albero per la salute ribadisce concetto del One Health"

Ott 21, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: c'è la fila allo sportello per la casa 'Abitare sociale'

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
