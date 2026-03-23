Attualità Cronaca Video

Catania: arrestato anarchico, deve scontare 4 anni e 5 mesi con 17.000 euro di multa

Di

Mar 23, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un esponente anarchico, in esecuzione di un ordine di carcerazione legato a una condanna definitiva: dovrà scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione e pagare una multa di 17.000 euro. Dopo il provvedimento, la Digos ha avviato indagini per rintracciarlo, poiché si spostava frequentemente tra diverse città italiane ed estere. Individuato mentre rientrava a Catania, è stato fermato nel centro storico e portato in carcere. L’uomo è considerato un esponente di rilievo dell’anarchismo insurrezionalista, con numerosi precedenti per reati, tra cui uso di esplosivi, violenze durante manifestazioni e azioni in Italia e all’estero.

mgg/mca3/mrv (fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Rieti: sequestrato gasolio agricolo illecito, denunciato il falso beneficiario

Mar 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: box auto trasformato in raffineria di droga, arrestato 66enne a Torrevecchia

Mar 23, 2026
Attualità IN EVIDENZA Salute

Ascoltare le articolazioni: una guida per distinguere dolore e infiammazione

Mar 23, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Scoperto falso ambulatorio a Campi Bisenzio, finto medico denunciato

Mar 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: arrestato anarchico, deve scontare 4 anni e 5 mesi con 17.000 euro di multa

Mar 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Rieti: sequestrato gasolio agricolo illecito, denunciato il falso beneficiario

Mar 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: box auto trasformato in raffineria di droga, arrestato 66enne a Torrevecchia

Mar 23, 2026