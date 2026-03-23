Rieti: sequestrato gasolio agricolo illecito, denunciato il falso beneficiario

RIETI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Rieti ha individuato un soggetto che, pur privo dei requisiti previsti dalla normativa, ha beneficiato indebitamente dell’acquisto di gasolio agricolo a fiscalità agevolata, destinato esclusivamente ad attività del settore primario. L’uomo, con partita IVA cessata dal 2020 e non più iscritto alla Camera di Commercio, avrebbe acquistato tra il 2021 e il 2025 circa 2069 chilogrammi di carburante con accisa ridotta e IVA al 10%, senza esercitare alcuna attività agricola. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno portato all’esecuzione di una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 520 litri di prodotto ancora detenuto in una cisterna e in due trattori ad uso personale. Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per sottrazione al pagamento dell’accisa e per l’illecita destinazione del carburante a usi soggetti a maggiore imposizione. Sotto il profilo fiscale, sono in corso ulteriori accertamenti per la quantificazione dei tributi evasi.

tvi/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)