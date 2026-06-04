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Salerno: arrestato un uomo in possesso di oltre 10 kg di droga

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Giu 4, 2026


SALERNO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio in quanto, a seguito di una perquisizione, sono stati trovati hashish per un peso complessivo di circa 836 grammi, marijuana per un peso complessivo di circa 3,6 kg ed eroina per un peso complessivo di circa 5,3 kg, oltre a varia grammatura di cocaina. Trovato in suo possesso anche materiale per il confezionamento della droga.

trl/mca1

(Fonte video: Carabinieri Salerno)

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